У США уточнили кількість загиблих під час аварії поїзда

Про це повідомив журналістам губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті, передає Медуза з посиланням на Associated Press.

За його словами, більшість постраждалих - це пасажири поїзда, який врізався в будівлю вокзалу. Загибла жінка в момент події перебувала на платформі, її вдарило уламком.

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Крісті заявив, що машиніст поїзда, який знаходиться в лікарні у важкому стані, співпрацює зі слідством.

Можливих причин того, що поїзд не загальмував і врізався в будівлю вокзалу на високій швидкості, Крісті не назвав.

Раніше повідомлялося, що в аварії загинули три людини, деякі поранені в критичному стані.

Хобоукен знаходиться на західному березі Гудзона приблизно в 10 кілометрах від Нью-Йорка. Це один з найбільш завантажених пересадочних вузлів: сюди ведуть дев'ять приміських ліній. Щодня терміналом Хобоукен користуються близько 50 тисяч осіб.