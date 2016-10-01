ООН: Кожна десята смерть вагітних припадає на Нігерію

Про це заявив голова фонду ООН з народонаселення доктор Бабатунде Осотімехін, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Осотімехін, який раніше обіймав посаду міністра охорони здоров'я Нігерії, сказав, що неповнолітні матері по всьому світу щодня народжують близько 20 тисяч дітей. Значна частина вагітностей при цьому завершується смертю матері, плода або обох.

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У Нігерії, яка страждає від конфліктів, нестачі контрацептивів, великої кількості небажаних вагітностей, сексуальної експлуатації юних жінок і брак сексуальної освіти, ситуація особливо страшна.

Кожна десята молода мати, що вмирає у світі сьогодні - нігерійка. У багатьох випадках смерть відбувається в ході операцій по перериванню вагітності.

Як вважають у фонді, до такої ситуації призводять, крім іншого, брак контрацептивів і брак сексуальної освіти. Якщо б жінки вагітніли рідше, це могло б врятувати багатьох із них життя, заявив Осотімехін.

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Він закликав владу Нігерії спростити жінкам доступ до медустанов, де робляться аборти.

За словами чиновника, тільки в першому півріччі 2016 року фонд ООН з народонаселення надав 34 млрд доларів на те, щоб завезти в країну контрацептиви і обладнати мережу клінік для абортів.

У Нігерії закон дозволяє вдаватися до аборту тільки в тому випадку, коли він необхідний, щоб врятувати життя породіллі.