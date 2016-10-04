У Росії пояснили, навіщо розміщують у Сирії системи С-300

"Нам ніхто не забороняє, в тому числі і міжнародні угоди, розміщувати ті системи в місцях дислокації російського військово-космічного угруповання, що необхідне для вирішення поставлених перед ним завдань в Сирії", — цитує Озерова РИА Новости.

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За його словами, необхідність у системах ППО може виникнути для захисту угруповання "з повітря і землі".

"Це може бути необхідно у тому числі для того, щоб інцидент з нашим Су-24, який був збитий турецькою стороною, більше не повторювався", — підкреслив Озеров.

Нагадаємо, телеканал Fox News з посиланням на слова американських чиновників повідомив, що Росія розгорнула систему SA-23 "Гладіатор" в Сирії - вперше за межами території своєї країни.