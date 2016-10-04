У Росії пояснили, навіщо розміщують у Сирії системи С-300
Росія має право на розміщення в Сирії систем ППО С-300 для вирішення завдань військового угруповання РФ, що знаходиться там, і для запобігання інцидентів, подібних до знищення російського бомбардувальника Су-24, заявив голова комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Віктор Озеров.
"Нам ніхто не забороняє, в тому числі і міжнародні угоди, розміщувати ті системи в місцях дислокації російського військово-космічного угруповання, що необхідне для вирішення поставлених перед ним завдань в Сирії", — цитує Озерова РИА Новости.
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За його словами, необхідність у системах ППО може виникнути для захисту угруповання "з повітря і землі".
"Це може бути необхідно у тому числі для того, щоб інцидент з нашим Су-24, який був збитий турецькою стороною, більше не повторювався", — підкреслив Озеров.
Нагадаємо, телеканал Fox News з посиланням на слова американських чиновників повідомив, що Росія розгорнула систему SA-23 "Гладіатор" в Сирії - вперше за межами території своєї країни.