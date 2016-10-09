Під Нью-Йорком зійшов з рейок пасажирський потяг (фото)

У США пасажирський потяг, який прямував з Манхеттена на Лонг-Айленд, зіткнувся з ремонтним поїздом і зійшов з рейок.

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29 осіб госпіталізовано з травмами, в тому числі з переломами і струсом мозку. Кільком десяткам допомога була надана на місці. Загрози чиємусь життю немає, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Інцидент стався в суботу близько 9 вечора (03:00 неділі за київським часом) недалеко від станції Нью-Гайд-парк в окрузі Нассау в 32 кілометрах на схід від пункту відправлення. Склад з 12 вагонів перевозив близько 600 осіб.

Рух лінією, яка є однією з найбільш завантажених у регіоні, було тимчасово зупинено.

У вересні одна пасажирка загинула та 108 осіб отримали травми в результаті наїзду приміського поїзда на залізничну платформу в сусідньому штаті Нью-Джерсі.