До парламенту Грузії поки проходять тільки дві партії: "Грузинська мрія" і ЄНР

За попередніми даними, до парламенту Грузії проходять правляча партія "Грузинська мрія" і опозиційна партія "Єдиний національний рух".

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За інформацією Центральної виборчої комісії Грузії, за даними з 3 тис. 680 (99,41%) дільниць, "Грузинська мрія" набирає 48,61%, або 851 тис. 945 голосів виборців, ЕНД - 27,04%, або 473 тис. 896 голосів виборців, повідомляє «Грузія online».

"Альянс патріотів Грузії", який раніше набирав 5%, необхідних для проходження до парламенту, отримав 4,99%, або 87 тисяч 391 голос виборців і на даний момент до парламенту не потрапляє", - повідомили в ЦВК.

Як повідомляв УНІАН, у Грузії вчора відбулися парламентські вибори. Громадяни Грузії обирали на чотири роки 150 депутатів - 77 за партійними списками і 73 одномандатників. ЦВК Грузії зареєстрував 19 партій і шість виборчих блоків. За 73 місця одномандатників боролися 816 кандидатів.