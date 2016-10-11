Режим Асада відповідальний за загибель понад 300 тисяч людей - Генсек ООН

Про це він заявив в інтерв'ю Мішелю Фрідману для Deutsche Welle.

При цьому генсек ООН назвав дипломатичні відносини відносини між двома державами "трохи чутливими".

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За словами Пан Гі Муна, він попросив держсекретаря США Джона Керрі та російську сторону домогтися відновлення перемир'я в Сирії для проведення нагальних гуманітарних операцій.

"Ми повинні забезпечити п'ять мільйонів людей в обложених та важкодоступних зонах необхідним мінімумом", - наголосив Пан Гі Мун.

Утім, він уникнув прямої відповіді на запитання, чи є Росія частиною проблеми чи розв'язання в сирійській кризі.

Відповідальність за ситуацію в Сирії він поклав на чинного президента Башара Асада. "Насправді, через провали його керівництва загинули стільки людей. Це коштувало життя більш ніж 300 тисячам людей", - сказав Пан Гі Мун.

Визнавши необхідність покращення ефективності роботи ООН, Пан Гі Мун зазначив, що без Об'єднаних Націй чимало конфліктів, наприклад, в Сребрениці, Дарфурі, Руанді чи Алеппо протікали б з більшою кількістю жертв. "Якби не було ООН, то ситуація в Алеппо сьогодні була б ще трагічнішою, ще кривавішою", - зазначив генсек ООН.