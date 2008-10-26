У Литві почався підрахунок голосів за депутатів парламенту
20:28, 26 жовтня 2008Світ
747 0
Вирішується доля 68 мандатів
У Литві завершилося голосування в другому турі парламентських виборів. О 20.00 закрилися ділянки для голосування в 1910 виборчих округах, виборчі комісії розпочали підрахунок голосів, передає ІТАР-ТАРС.
Як повідомив керівник головвиборчкому Зенонас ВАЙГАУСКАС, порушень, які могли б поставити під сумнів правомочність виборів, не зафіксовано.
У другому турі вирішується доля 68 депутатських мандатів. За них боролися 136 кандидатів – 131 представник дванадцяти політичних партій і п`ять самовисуванців. На думку голови виборчкому, попередній підрахунок голосів може бути завершений в ніч на понеділок.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter