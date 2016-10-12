Financial Times дізналася, чому Олланд відмовив Путіну відкрити разом російський православний центр
12:35, 12 жовтня 2016Світ
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Президент Франції Франсуа Олланд заявив російському лідерові Володимиру Путіну, що не зможе разом з ним взяти участь у відкритті православного центру в Парижі.
Президент Франції Франсуа Олланд / REUTERS
«Ми не можемо проводити святкові заходи, зараз не та ситуація», – пояснив відмову Олланда французький дипломат, повідомляє Слон з посиланням на Financial Times.
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Як повідомляв УНІАН, візит Путіна до Парижа 19 жовтня був відкладений через вимогу Олланда обговорити питання Сирії.
11 жовтня в Кремлі заявили, що Путін прийняв рішення скасувати візит у Францію, тому що з програми візиту "випали" заплановані заходи.
Візит Путіна до Парижа планувався 19 жовтня. Як очікувалося, в ході нього глава держави зустрінеться з Олландом, відкриє новий духовно-культурний центр та відвідає виставку російського мистецтва.
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