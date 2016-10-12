Financial Times дізналася, чому Олланд відмовив Путіну відкрити разом російський православний центр

«Ми не можемо проводити святкові заходи, зараз не та ситуація», – пояснив відмову Олланда французький дипломат, повідомляє Слон з посиланням на Financial Times.

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Як повідомляв УНІАН, візит Путіна до Парижа 19 жовтня був відкладений через вимогу Олланда обговорити питання Сирії.

11 жовтня в Кремлі заявили, що Путін прийняв рішення скасувати візит у Францію, тому що з програми візиту "випали" заплановані заходи.

Візит Путіна до Парижа планувався 19 жовтня. Як очікувалося, в ході нього глава держави зустрінеться з Олландом, відкриє новий духовно-культурний центр та відвідає виставку російського мистецтва.