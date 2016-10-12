"Новий Грозний": спустошений бомбардуваннями Алеппо показали з висоти пташиного польоту (відео)

Деякі квартали найбільшого сирійського міста Алеппо за кілька років боїв перетворилися в руїни. Відеозапис, знятий дроном прооппозиційного Медіацентру Алеппо, показав телеканал CNN.

This haunting new drone footage shows Aleppo in ruins. pic.twitter.com/442XdFOQou — CNN International (@cnni) 12 жовтня 2016 р.

Алеппо розділений між повстанськими угрупованнями і силами режиму Асада. Особливо жорстоким бомбардуванням з боку урядової та російської авіації піддаються підконтрольні опозиції східні райони. Серед іншого, використовуються заборонені невибіркові боєприпаси, касетні і бункерні бомби.

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Раніше повідомлялося, що авіація РФ скинула так звані протибункерні снаряди, а також інші авіабомби на східні квартали.

У вівторок неурядова організація "Лікарі без кордонів" заявила, що в місті залишилося тільки 11 працездатних машин швидкої допомоги, оскільки п'ять екіпажів були втрачені при бомбардуваннях, а ще у восьми відсутні необхідні запчастини.

Зазначимо, що активні російські бомбардування Алеппо послідували за відмовою Володимира Путіна від двосторонньої зустрічі з Франсуа Олландом. Як заявили в Єлисейському палаці, відмова надійшла після того, як в Парижі повідомили що зустріч буде цілком присвячена сирійській проблемі.

У понеділок Олланд заявив, що проти російських офіційних осіб можуть бути висунуті звинувачення у військових злочинах у зв'язку з бомбардуваннями Алеппо. У вівторок глава МЗС Великобританії Борис Джонсон заявив, що Росія ризикує стати країною-ізгоєм, якщо продовжить бомбити цивільні об'єкти у Сирії, а міжнародні інституції повинні робити більше, щоб покарати Москву за допомогою санкцій.