США завдали ракетних ударів по захопленій повстанцями території Ємену

Як повідомляє Reuters, нанести удари по об'єктах повстанців дозволив президент США Барак Обама.

Відомо, що близько 4 ранку за місцевим часом есмінець USS Nitze випустив крилаті ракети "Томагавк" по цілях у районі порту Рас-Іса на північ від міста Муха.

Це перша пряма військова операція США проти хуситів. При цьому Пентагон підкреслює, що обстріл спрямований лише на радари, що дозволили раніше повстанцям випустити як мінімум три ракети по судну USS Mason.

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"Ці обмежені удари самооборони було проведено, щоб захистити наш персонал, наші кораблі і нашу свободу судноплавства", - заявив речник американського оборонного відомства Пітер Кук.

Пентагон також застеріг від подальших атак на американські судна.

"Сполучені Штати у разі необхідності будуть реагувати на будь-яку подальшу загрозу для наших кораблів та комерційних перевезень", - сказав Кук.

Зазначається, що самі хусити заперечують будь-який зв'язок з обстрілом USS Mason.

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Нагадаємо, протягом останніх кількох днів вже двічі повідомлялося про обстріл хуситами USS Mason в Червоному морі. В обох випадках влучити в судно їм не вдалося. 1 жовтня вони обстріляли судно ОАЕ.

США та арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією звинувачують у постачанні зброї хуситам Іран. Тегеран розглядає Верховну політичну раду Ємену (наступник повстанського Революційного комітету) в якості законної влади в цій країні, але заперечує, що постачає хуситам зброю. Останні також є союзниками колишнього президента Алі Абдалли Салеха, поваленого в результаті революції 2011 року, про що в липні 2016 року уклали угоду з вірними йому силами.

У свою чергу міжнародно визнану владу очолює президент Ємену Абд-Раббу Мансур Хаді, який подав у 2015 році у відставку, але втік з столиці Сани і відкликав свою заяву.