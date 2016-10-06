"Війна майбутнього" між США та Росією чи Китаєм буде вкрай швидкою та смертоносною – американські генерали

16:28, 06 жовтня 2016
Політика
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Імовірна в майбутньому війна Америки з Росією чи Китаєм буде "дуже швидкою і смертоносною", та відрізнятиметься небаченою за останні 60 років жорстокістю.

Американские военные / REUTERS

Високі технології змінять характер війни у майбутньому, і майже неминучий конфлікт США з Китаєм або Росією буде вкрай швидким і жорстоким. Про це йшла мова на заході "Армія майбутнього" у вівторок, про який пишуть The Independent і Defense One.

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"Штучний інтелект і роботизована зброя прискорять будь-який конфлікт в майбутньому... Швидкість, з якою машини зможуть приймати рішення, поставить під сумнів нашу здатність діяти, вимагаючи нових взаємин між людиною і машиною", - вважає генерал-майор Вільям Хіггс.

Він попередив, що технічний прогрес, якого Росія і Китай досягли в останні роки, вимагає від Білого дому підготовки до насильства, небаченого американською армією з часів Кореї.

"США стикаються з екзистенційною загрозою від деяких агресивно діючих в гонці озброєнь країн", - зазначив заступник начальника штабу за операціями, планами і навчань генерал-лейтенант Джозеф Андерсон.

Така війна "майже гарантована", заявив начальник штабу армії генерал Марк Міллі.

Як повідомлялося, в РФ цього тижня проходять загальнонаціональні тренування цивільної оборони, "щоб гарантувати, що країна належним чином підготовлена у разі ядерного, хімічного і біологічного нападу з боку Заходу".

При цьому, як пише The Independent, Росія модернізує свій ядерний арсенал за рахунок введення нового покоління ядерних бомбардувальників, балістичних ракет і ядерної зброї для підводних човнів. Таким чином, незважаючи на міжнародні угоди про скорочення запасів ядерної зброї, «Кремль прагне збільшити свій ядерний потенціал, щоб переважити високу вогневу міць США».

У свою чергу міністр оборони США Еш Картер заявив, що Пентагон витратить 108 мільярдів доларів протягом п'яти років на модернізацію ядерної зброї.

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