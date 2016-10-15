У Японському морі російські прикордонники обстріляли з кулемета судно КНДР, є жертва

У ФСБ РФ стверджують, що судно увійшло у виняткову економічну зону Росії в Японському морі, передає Бі-Бі-Сі.

При затриманні північнокорейського судна було поранено дев'ятьох членів команди судна, один з поранених пізніше помер. Поранення голови отримав також один з російських прикордонників при спробі огляду судна.

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"Судно "Дає Янг 10" було затримано вранці в суботу. О 16:55 за місцевим часом (10:55 за Києвом) північнокорейське судно з 48 громадянами КНДР на борту, не підкоряючись вимогам прикордонників, почало рух на вихід з виключної економічної зони Росії", - йдеться у повідомленні.

У ФСБ РФ заявляють, що російські прикордонники кілька разів відкривали попереджувальний вогонь, "на який команда судна КНДР не реагувала, після чого прикордонники відкрили стрілянину на ураження з великокаліберного кулемета".

У підсумку північнокорейське судно втратило хід і лягло у дрейф.

В ході проведення огляду, за повідомленням ФСБ РФ, на судні були виявлені незаконно добуті водні біоресурси, а команда "Дає Янг 10" при проведенні перевірки поводилася агресивно щодо членів оглядової групи.