Через глобальне потепління птахи відмовляються летіти «у теплі краї»

11:22, 29 жовтня 2008
Світ
6117 0

Малі лебеді лишилися в Сибіру

Глобальні зміни клімату роблять істотний вплив на фауну Землі, так, перелітні птахи відмовляються відправлятися на зимівлю "в теплі краї".

Наприклад, сотні рідкісних малих лебедів, яких тиждень тому чекали в британському заповіднику "Wildfowl and Wetlands Trust", так і не долетіли до Великобританії. Пригрівшись, пернаті залишилися на зимівлю в Сибіру, пише The Daily Mail.

Близько 300 птахів повинні були, як завжди, 21 жовтня переселитися на зиму в заповідник, проте, за словами експертів, через потепління в арктичному регіоні, потреба в перельоті "на південь" відпала. В минулі роки пернаті при перельоті з місця спаровування спізнювалися максимум на 1-2 дні, проте зараз затримка складає вже більше тижня.

Співробітники заповідника Слімбрідж навіть перерахували своїх улюбленців, які прилітали з Росії з року в рік, згадали і про старого Казино, і про потворного Крінкі. Птах з жахливо деформованою шиєю вперше з`явився в парку ще в 2001.

"Це незвичайно для такої пори року, - відзначив представник Слімбріджа Ендрю Паркер. - Цього року тепла погода трималася феноменально довго. Не тут, звичайно, але там, де вони (птахи) були (у Росії - прим. ред.). Вони просто залишилися подовше і зрозуміли, що немає потреби повертатися до Великобританії".

На думку співробітника заповідника, у всьому винне глобальне потеплення: "Багато людей не вірить, проте це так. Такий випадок відбувся вперше, так що найближчими роками ми стежитимемо за розвитком подій".

 Newsru

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter