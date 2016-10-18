На півдні Брюсселя озброєний ножем чоловік захопив 15 заручників в супермаркеті (фото)

Бельгійський державний телеканал повідомив, що заручники були взяті після невдалої спроби пограбування, повідомляє RTL.

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«Озброєний чоловік утримує в заручниках 15 осіб у супермаркеті», - підтвердили дану інформацію в поліції.

Повідомляється, що в даний момент поліцейські виїхали до місця події, який стан у заручників невідомо. За словами очевидців, чоловік не назвав ніяких вимог, однак прокричав, що «не збирається йти у в'язницю».

Пізніше стало відомо, поліцейські затримали чоловіка.

Повідомляється, що зловмисник не чинив опору при затриманні.

В ході операції ніхто із заручників не постраждав.