Патріарх Кирило вважає війну в Сирії "священною" (відео)

17:17, 19 жовтня 2016
Світ
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Патріарх Московський і всія Русі Кирило в Лондоні відзначив 300 років з дня відкриття першого православного храму в Британії, назвавши війну в Сирії "священною".

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Візит глави РПЦ співпав із кризою в російсько-британських відносинах, передає Бі-бі-сі.

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У бесіді з журналістами патріарх закликав всі країни об'єднатися в боротьбі з тероризмом" і заявив, що вважає дії "проти екстремістів" у Сирії "священною війною".

Раніше священик польового храму на авіабазі ВКС Росії "Хмеймім" сирійської провінції Латакія передав послання глави РПЦ і розповів, що військові несуть в Сирії "любов і надію на мир з приходом Христа Спасителя на сирійську землю".

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