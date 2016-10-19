Патріарх Кирило вважає війну в Сирії "священною" (відео)
17:17, 19 жовтня 2016Світ
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Патріарх Московський і всія Русі Кирило в Лондоні відзначив 300 років з дня відкриття першого православного храму в Британії, назвавши війну в Сирії "священною".
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Візит глави РПЦ співпав із кризою в російсько-британських відносинах, передає Бі-бі-сі.
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У бесіді з журналістами патріарх закликав всі країни об'єднатися в боротьбі з тероризмом" і заявив, що вважає дії "проти екстремістів" у Сирії "священною війною".
Раніше священик польового храму на авіабазі ВКС Росії "Хмеймім" сирійської провінції Латакія передав послання глави РПЦ і розповів, що військові несуть в Сирії "любов і надію на мир з приходом Христа Спасителя на сирійську землю".
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