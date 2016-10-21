Німецькій розвідці дозволили шпигувати за установами ЄС та прослуховувати союзників

Німецькій Федеративній розвідці («BND») дозволили шпигувати за установами Євросоюзу та іншими державами-членами ЄС. Відповідний закон схвалили німецькі законодавці, пише The Associated Press.

Зокрема, закон спрямований на поліпшення нагляду за шпигунством, пов’язаний із викриттями колишнім працівником американського агентства національної безпеки Едвардом Сноуденом. Документ є лише однією із складових, які спрямовані на ці цілі.

Читайте такожПозаздрить будь-який шпигун: хакери заявили про плани продати "кіберзброю" спецслужб США

Видання повідомляє, що документ передбачає надання інформації незалежним суддям щодо того, коли розвідка Німеччини прослуховує союзників країни. Крім того, суддям надано право проводити вибіркові перевірки діяльності агентства.

Втім критики закону, як зазначає видання, наголошують на тому, що законодавці таким чином лише легалізували сумнівну розвідку «BND».