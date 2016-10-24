Статую оголеного Дональда Трампа продано з аукціону за 21,8 тисячі доларів

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Twitter аукціонного дому.

Представники Julien's Auctions не розголошують імені людини, що придбала статую, яка стала, за їхніми словами, "символом політичного протесту і привернула увагу в усьому світі". Оцінна вартість лота становила від 10 до 20 тис. доларів.

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Статуя була встановлена американською неурядовою організацією Indecline, яка об'єднує творчих працівників. В цілому вони розмістили п'ять скульптур кандидата Республіканської партії на пост президента США. Крім Лос-Анджелеса, статуї були практично одночасно встановлені 18 серпня в людних місцях у Нью-Йорку (штат Нью-Йорк), Сан-Франциско (штат Каліфорнія), Клівленді (штат Огайо) і Сіетлі (штат Вашингтон).

В Indecline тоді уточнили, що акцію було проведено на знак протесту проти участі Трампа в президентських виборах в США. "Ми глибоко розчаровані тим, що той, хто є щонайсерйознішою загрозою миру, заручився повною підтримкою найбільш довірливих, а також у ряді випадків фанатично налаштованих громадян", - йшлося, зокрема, в заяві організації, наданій ТАСС.

Представники Indecline раніше також уточнили, що інші скульптури Трампа, крім тієї, яку вони встановили у Лос-Анджелесі, продавати поки що не планується.

Фігури було виготовлено з полімерних матеріалів скульптором, відомим під псевдонімом Ginger, який спеціалізується на створенні зображень монстрів. Майстер представив Трампа у вкрай непривабливому світлі - з яскраво-помаранчевою шкірою, великим животом і непропорційними частинами тіла.

Як зазначили в організації, всі статуї були практично відразу ж демонтовані владою.