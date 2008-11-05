Американці масово скаржаться на виборчі списки
... а також на черги
На "гарячу лінію" американського телеканалу CNN надійшло майже 37 тис. телефонних дзвінків із скаргами виборців, які голосують на виборах президента США, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.
Найчастіше люди повідомляють про проблеми з реєстрацією у виборчих списках - до цієї категорії віднесено 29% скарг, що надійшли.
Наступними за значенням причинами невдоволення з боку виборців телекомпанія CNN називає проблеми із спеціальними машинами для голосування (14% скарг) і проблеми з доступом до виборчих ділянок (13% скарг).
Від самого початку роботи виборчих ділянок зазначається вкрай висока активність виборців. Водночас з різних куточків країни регулярно надходили повідомлення про труднощі, з якими стикаються громадяни США при реалізації свого виборчого права. Це і вихід з ладу автоматів для голосування, і величезні черги на багатьох виборчих пунктів, і повільна робота місцевих виборчих комісій.