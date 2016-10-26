Росія не супердержава, а суперпроблема – голова МЗС Литви

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс під час дискусії в рамках Варшавського безпекового форуму, повідомляє Європейська правда.

"Коли ми говоримо про проблемні країни першою на думку приходить не супердержава Росія, а суперпроблема Росія. Сьогодні важливо реагувати вчасно, а не чекати, поки стане пізно, що іноді трапляється. Йдеться не тільки про Литву, йдеться про всі країни і загалом про світову безпеку. Це стосується цінностей, які ми відстоюємо", - сказав Лінкявічюс.

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Міністр нагадав, що ЄС має внутрішні проблеми, такі як міграція та вихід Британії, але також є зовнішні загрози, такі як бойові діїі в Україні та Сирії.

"Проходять багато зустрічей, самітів, рукостискань, а в цей час в Алеппо гинуть люди. Ми маємо думати про цивілзацію 21-го століття. Чому це відбувається? Чи здатні ми щось зробити, або можемо лише засудити і сказати як ми глибоко стурбовані", - сказав він.

"Ми говоримо про ситуацію в Алеппо, але подібна була ситуація в Україні. Хтось намагається перекроїти кордони. І це не вперше, те саме було у Грузії в 2008-му", - додав міністр.