Чуркін в ООН зажадав доказів продовження авіаударів по Алеппо

Про це повідомляє ТАСС.

Чуркін заявив, що минулого тижня "в якості відгуку на заклик ООН і жесту доброї волі було прийнято рішення повністю припинити польоти авіації ВКС (Росії) і ВПС Сирії в районі Алеппо з 10 ранку місцевого часу 18 жовтня".

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"Літаки не наближалися до міста на відстань менше 10 км. Цей мораторій на польоти триває восьмий день. Пан О'Браєн, ви про нього не згадали жодного слова", - запевняє постпред РФ.

За його словами, заступник генсека побудував свій виступ так, як ніби "бомбардування не припинялися жодного дня". "Якщо у вас є відомості, що якісь ракетно-бомбові удари наносилися, будь ласка, приведіть ці відомості", - заявив Чуркін.

Виступаючи на засіданні Радбезу, Стівен О'Браєн кілька разів критично відгукувався про дії російських і сирійських військових, стверджуючи, що бомбардування Алеппо, які ними проводяться, стали найінтенсивнішими за час конфлікту, що почався в 2011 році.

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"Мирні жителі піддаються бомбардуванням сирійських та російських сил, і якщо вони переживуть їх сьогодні, то будуть страждати від голоду завтра. Ця тактика настільки ж очевидна, наскільки кричуща. Зробити життя нестерпним, а смерть - більш ймовірною. Змусити людей відчувати голод і безвихідь, змусивши їх здатися", - заявив заступник генсека.

В ході свого виступу він процитував шотландського поета Роберта Бернса, назвавши як ніколи актуальною фразу, що вийшла з-під його пера: "Негуманне ставлення людини до людини змушує стогнати незліченні тисячі". За словами О'Браєна, після п'яти років конфлікту Сирія, яка була однією з перших держав, що підписали Статут ООН, незабаром більше не буде відповідати "навіть базовим критеріям країни".