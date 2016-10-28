Путін через 2,5 роки вирішив покритикувати пропагандиста Кисельова за "радіоактивний попіл"
03:42, 28 жовтня 2016Світ
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Росія не підтримує риторику російського пропагандиста Дмитра Кисельова про здатність перетворити США в «радіоактивний попіл».
Через 2,5 роки Путін згадав про "казки" Кисельова / Скріншот відео
Про це заявив президент Володимир Путін в ході сесії дискусійного клубу «Валдай», передає Слон.
«Брязкати атомною зброєю – найостанніша справа, це шкідлива риторика, і я її не підтримую», – зазначив Путін.
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Він додав, що Росія буде дотримуватися зваженої риторики, «незважаючи на всі заяви, які в полеміці можуть звучати на різних рівнях».
Нагадаємо, в березні 2014 року російський пропагандист Дмитро Кисельов у єфірі одного з телеканалів заявив, що Росія – єдина країна, здатна перетворити США в «радіоактивний попіл».
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