Путін через 2,5 роки вирішив покритикувати пропагандиста Кисельова за "радіоактивний попіл"

Про це заявив президент Володимир Путін в ході сесії дискусійного клубу «Валдай», передає Слон.

«Брязкати атомною зброєю – найостанніша справа, це шкідлива риторика, і я її не підтримую», – зазначив Путін.

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Він додав, що Росія буде дотримуватися зваженої риторики, «незважаючи на всі заяви, які в полеміці можуть звучати на різних рівнях».

Нагадаємо, в березні 2014 року російський пропагандист Дмитро Кисельов у єфірі одного з телеканалів заявив, що Росія – єдина країна, здатна перетворити США в «радіоактивний попіл».