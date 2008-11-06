Єврокомісія - за відновлення переговорів з Росією

Європейська комісія виступає за поновлення переговорів з Росією про нову угоду.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у підготовленому Комісією до засідання Ради міністрів із загальних справа та зовнішніх відносин ЄС комюніке щодо перегляду відносин з Росією.

У документі, текст якого передано УНІАН, висловлюється переконання у необхідності призначити вже зараз дату чергового раунду переговорів.

“Ці переговори мали б продовжуватися, по-перше, тому, що вони дали б можливість ЄС переслідувати власні інтереси у відносинах з Росією, а по-друге, тому, що це кращий шлях співпрацювати з Росією на базі єдиної позиції”, - зазначається у висновках Єврокомісії.

Єврокомісія вважає, що засідання Ради міністрів, заплановане на 10 листопада, може визначитися щодо продовження переговорів з Росією.

У документі зазначається, що ЄС та Росія мають значну взаємозалежність у сфері торгівлі та інвестицій: Росія на сьогодні є третім торгівельним партнером ЄС, а 80% всіх іноземних інвестицій, що прийшли до Росії, прийшли з країн-членів ЄС, що, на переконання Єврокомісії, підвищує зацікавленість Євросоюзу у продовженні розвитку російської економіки в майбутньому. Росія також тримає значну частину своїх золотовалютних резервів у євро і виступає таким чином найбільшим власником активів у євро в світі. Країни ЄС, у свою чергу, багато в чому залежать від постачання російських енергоресурсів, зазначається у документі. Водночас і у питанні енергетики, на думку Єврокомісії, сторони ставлять відносини в умови взаємозалежності, оскільки експорт енергоресурсів Росії до ЄС сприяє суттєвому зростанню ВВП країни.

Разом з тим Єврокомісія також відзначає необхідність визнання Росією принципів Європейської енергетичної хартії для посилення прозорості в сфері постачання енергоресурсів.

В області спільного простору з міжнародної безпеки Єврокомісія наголошує на важливості діалогу з Росією при врегулюванні складних питань в Ірані, на Близькому Сході, в Афганістані, на Балканах та інших складних регіонах світу. Єврокомісія звертає увагу, що ЄС та Росія мають ряд схожих інтересів на міжнародній арені, зокрема, у нерозповсюдженні ядерної зброї. З іншого боку є й різні підходи до певних міжнародних питань, зокрема, до питання Косово, позиції щодо якого розійшлися ще більше після російсько-грузинської війни.

Єврокомісія також вважає, що ЄС має розробити спільну позицію щодо нових російських пропозицій про європейську безпеку.

У своєму комюніке Єврокомісія зазначає, що область забезпечення прав людини у РФ поки що викликає певне занепокоєння у європейських колег, і хоча діалог з Росією з питань дотримання прав людини проводиться двічі на рік, однак вплив цього діалогу на ситуацію в Росії залишається досить обмеженим.

Єврокомісія також висловилася за необхідність продовження співпраці з Росією в області юстиції, свободи та безпеки, зокрема, у розширенні можливостей для контактів між людьми, а також у сфері досліджень, освіти та культури.

Говорячи про подальше співробітництво, Єврокомісія висловила переконання у тому, що Росія та ЄС мали б бути здатними дискутувати зі спірних питань відкрито та конструктивно, що є необхідним для довірливого партнерства.

Водночас Комісія вважає, що ЄС має і надалі дотримуватися своєї позиції щодо засудження визнання незалежності Росією Абхазії та Південної Осетії, і намагатися посилити свою роль при розв’язання інших “заморожених” конфліктів в країнах-сусідах ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня Європейська Рада (саміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) на своєму надзвичайному засіданні вирішила призупинити переговори з Росією про нову угоду до виведення військ з території Грузії, розмістити місію миротворців у Грузії та доручити Раді ЄС та Єврокомісії до саміту ЄС-Росія переглянути стан відносин з Росією і запропонувати свої пропозиції.

Саміт ЄС-Росія відбудеться 14 листопада у Ніцці. Напередодні саміту, 10-11 листопада, у Брюсселі відбудеться засідання Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС.