Таджикистан практично повністю залишився без світла
18:21, 28 жовтня 2016Світ
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Без електроенергії залишилося 90% території Таджикистану.
Таджикистан практично повністю залишився без світла / УНІАН
В енергосистемі Таджикистану сталася аварія, через яку було знеструмлено майже 90% території країни. Про це з посиланням чергового енергохолдингу "Баркі Точік" повідомляють "РИА Новости".
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Наразі причини аварії з'ясовуються. За попередніми даними, неполадки відбулися на Нурекській ГЕС, розташованій у 100 кілометрах на схід від Душанбе.
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