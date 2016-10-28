Таджикистан практично повністю залишився без світла

В енергосистемі Таджикистану сталася аварія, через яку було знеструмлено майже 90% території країни. Про це з посиланням чергового енергохолдингу "Баркі Точік" повідомляють "РИА Новости".

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Наразі причини аварії з'ясовуються. За попередніми даними, неполадки відбулися на Нурекській ГЕС, розташованій у 100 кілометрах на схід від Душанбе.