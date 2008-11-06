В ЄС відреагували на плани Росії поставити ракети в Калінінграді

Комісар Європейського Союзу з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР вважає, що плани Росії розмістити ракети в Калінінградській області не сприятимуть посиленню безпеки в Європі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вона заявила 5 листопада, виступаючи перед членами Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.

“Якщо ви збираєтеся поставити ракети в Калінінграді, це не сприятиме посиленню безпеки в Європі”, - сказала, зокрема, комісар ЄС.

Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР зазначила, що її дещо дивує, як такі кроки можуть бути сумісними з новою стратегією європейської безпеки, яку пропонує розробити Росія.

Як повідомляв УНІАН, Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ 5 листопада заявив про намір розгорнути в Калінінградській області ракетний комплекс «Іскандер» для нейтралізації елементів ПРО.

Окрім, цього, за словами Д.МЕДВЕДЄВА, з території Калінінградської області буде організовано радіопридушення об’єктів ПРО в Європі.

”Іскандер” - високоточна зброя, здатна вражати цілі на відстані до 300 кілометрів.