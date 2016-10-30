Ердоган готовий підписати закон про введення смертної кари в Туреччині

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив про готовність підписати закон про повернення смертної кари в країні відразу після його прийняття парламентом.

Про це він повідомив на мітингу, який відбувся 29 жовтня в Анкарі, передає "112 Україна".

Прихильники президента в натовпі почали вигукувати: "Хочемо смертної кари!"

Ердоган сказав, що не варто хвилюватися, оскільки це відбудеться "скоро".

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За його словами, турецький уряд найближчим часом внесе на розгляд парламенту країни відповідний законопроект.

"Я думаю, що парламент прийме, і коли мені подадуть закон, я його підпишу. Неважливо, що думають на Заході, має значення те, що думає моя нація", – заявив Ердоган.

Раніше верховний представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могерини заявила, що Туреччина не вступить до ЄС, якщо відновить смертну кару.