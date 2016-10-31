Путін розповів про роль влади в активному "формуванні російської ідентичності"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на засіданні Ради з питань міжнаціональних відносин.

"Формування російської ідентичності – процес складний і не швидкий. Але, безумовно, він іде, і останніми роками вельми активно іде. Сприйняття громадянами себе як частини Росії, підвищення відповідальності за свою країну стають все стійкішими. Але це не означає, що ми повинні просто спостерігати за цими процесами і просто фіксувати те, що відбувається", - заявив Путін.

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На його думку, "тут потрібна планомірна, наполеглива, цілеспрямована робота: і просвітницька і організаційна. Потрібна участь у ній всіх рівнів влади, політичних партій, громадських організацій, зокрема релігійних і етнічних об'єднань".

За словами Путіна, майже 80% громадян РФ вважають відносин між людьми різних національностей доброзичливими або нормальними. Кілька років тому таку оцінку, як показують опитування, давали лише 55% росіян.

"Те, що їх кількість, кількість людей, які так оцінюють ситуацію в сфері міжетнічних відносин, зростає, – безумовно, хороший знак. Але це не привід для зниження уваги до питань профілактики екстремізму і міжнаціональної напруженості. Тим більше, що в сучасному світі наростають тенденції розмивання традиційних цінностей і розпалюються міжетнічні та міжрелігійні ворожнечі, суперечності", - сказав він.

Путін доручив "протистояти руйнівним тенденціям. І тут ключова роль належить громадській та духовній єдності нашого народу".