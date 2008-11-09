Медведєв подзвонив Обамі

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ і новообраний Президент США Барак ОБАМА планують "зустрітися в найближчій перспективі".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, Президент Росії телефоном привітав Б.ОБАМУ з перемогою на виборах Президента США та з переконливим загальним успіхом Демократичної партії.

Під час розмови сторони відзначили пріоритетний характер відносин Росії та США, позитивний розвиток яких принципово важливий не тільки для народів двох країн, а й для міжнародного співтовариства загалом.

Наголосили, що в умовах, коли світ стикається з серйозними проблемами глобального характеру, які потребують об’єднання зусиль усіх держав, у РФ і США спільні завдання і спільна відповідальність.

«Було висловлено прагнення до налагодження конструктивної та позитивної взаємодії на благо міжнародної стабільності та розвитку. Тому Д.МЕДВЕДЄВ і Б.ОБАМА виходять з необхідності організації двосторонньої зустрічі в найближчій перспективі», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ не виключив, що така зустріч відбудеться під час саміту фінансової "двадцятки" у Вашинґтоні в листопаді.