У Болгарії на дні озера знайшли 13 мільйонів фальшивих євро

Поліцейські аквалангісти дістали банкноти з-під води неподалік від села Ленів. Вони були заховані в озері поряд із греблею, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Фахівці говорять, що мова йде про банкноти номіналом 500 євро. Скопійовані вони дуже професійно, однак на них відсутні деякі знаки.

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Поки не відомо, скільки саме фальшивих грошей було знайдено. Щоб перерахувати знайдені купюри, поліції спочатку доведеться їх висушити.

Місцезнаходження схованки з фальшивими грошима вказав один із передбачуваних членів банди фальшивомонетників, затриманий раніше поліцейськими. Разом з ним арештовано ще дві людини. У них вилучили зброю.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні Європейського центрального банку (ЄЦБ) 4 травня 2016 року прийнято рішення припинити випуск купюри в 500 євро до 2018 року. Дана міра викликана побоюваннями регулятора з приводу шахрайських дій, які можна зробити за допомогою купюри. Однак, припинивши випуск, банк залишить купюру офіційним платіжним засобом.