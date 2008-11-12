Лукашенко вчить Обаму, як не стати політичним банкрутом

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО радить обраному 44-м Президентом США Бараку ОБАМІ виконувати свої передвиборні обіцянки, щоб не стати політичним банкрутом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Білорусі, про це О.ЛУКАШЕНКО заявив в інтерв`ю щоденній політико-економічній газеті «The Wall Street Journal» (США).

“Необхідно буде виконувати всі свої обіцянки. Якщо хоч у чомусь він (Б.ОБАМА) відійде від своїх обіцянок, значить, він політичний банкрут. Обіцяв – виконуй», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

На думку Президента Білорусі, Б.ОБАМА – «це нова, молода, освічена людина - швидша і енергійніша, яка зможе більш реально подивитися на світову дійсність».

О.ЛУКАШЕНКО також вважає, що зараз Білорусь і США у своїх відносинах повинні повернутися до докризового етапу і розпочати двосторонній діалог. «Все залежить від Америки. Якщо Америка зацікавлена у розвитку відносин з нами без вибудовування якихось додаткових бар`єрів і попередніх умов, то ми серйозно в цьому плані просунемося, і американці будуть задоволені співпрацею з Білоруссю. Я думаю, американці зрозуміли, що Білорусь - ключова країна в Європі, і з нею треба співпрацювати», - заявив Президент Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, Президент Білорусі О.ЛУКАШЕНКО 7 листопада направив вітальну телеграму Бараку ОБАМІ у зв`язку з його обранням на пост Президента Сполучених Штатів Америки.

Протокольний обмін взаємними телеграмами на найвищому рівні з нагоди обрання глави держави або святкування Дня незалежності між Білоруссю і США був перерваний у 2003 році. О.ЛУКАШЕНКО за весь час свого президентства одержав єдину вітальну телеграму від свого американського колеги Біла КЛІНТОНА - у 1994 році після своєї першої перемоги на президентських виборах.

З 2003 року сторони обмінювалися взаємними звинуваченнями: Вашингтон звинувачував Білорусь у порушеннях демократичних свобод, а Мінськ - США в імперських амбіціях і подвійних стандартах.

У березні 2008 року офіційний Мінськ відкликав для консультацій посла Білорусі в США Михайла ХВОСТОВА і настійно запропонував послу США в Білорусі Карен СТЮАРТ залишити країну для консультацій з адміністрацією США. К.СТЮАРТ залишила Білорусь 12 березня 2008 року. Такі дії Білорусь здійснила у зв`язку з введенням у листопаді 2007 року економічних санкцій стосовно державного концерну «Бєлнефтехім».