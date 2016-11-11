Над хмарочосом Трамп-тауер у Нью-Йорку встановили безполітну зону

Про це пише російська служба Бі-бі-сі.

Радіус безполітної зони становить близько 3,7 км. Заборонені польоти на висоті до 3 тис. футів (близько 1 км). Виняток становлять літаки Секретної служби, військові повітряні судна та літаки надзвичайних служб.

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Також безполітна зона встановлена в районі резиденції обраного віце-президента Майка Пенса в Індіанаполісі.

Термін дії зон закінчується 21 січня, коли відбудеться інавгурація нового президента США.

Заборона польотів над резиденціями майбутніх чи колишніх президентів за межами Білого дому - стандартна процедура. Наприклад, безполітна зона діє над техаським ранчо Джорджа Буша-молодшого.

Дональд Трамп виграв вибори і стане 45-м президентом США. Він йшов на вибори від Республіканської партії, його суперницею була колишня держсекретар Хілларі Клінтон, яка представляла Демократичну партію.