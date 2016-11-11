"Виходити не можна залишитися": низка британських депутатів заявила про готовність не голосувати за "старт" Brexit

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням ВВС.

Депутат від Ліберально-демократичної партії Тім Фаррон сказав, що його партія буде виступати проти рішення, якщо тільки їм не пообіцяють провести другий референдум про умови виходу у рамках угоди з лідерами ЄС.

"Стаття 50 буде запущена, тільки якщо буде референдум про умови угоди, і якщо на це не погодяться, то, так, це червона лінія і ми будемо голосувати проти уряду", - сказав Фаррон.

Кілька парламентаріїв-лейбористів також готові голосувати проти рішення, незважаючи на те, що керівники партії обіцяли цього не робити.

Нагадаємо, Високий суд Лондона виніс рішення про те, що прем'єр-міністр Тереза Мей повинна отримати схвалення парламенту для введення в дію статті 50 Лісабонського договору ЄС, механізму, за допомогою якого країна може покинути блок.

Читайте такожБританські власті оголосили дату апеляції на рішення по Brexit

Уряд відразу ж підтвердив, що буде оскаржувати це рішення у Верховному суді Британії.

Прем'єр-міністр Тереза Мей погодилася з вимогою, що парламент повинен мати можливість обговорити плани уряду по Brexit, але зазначила, що це не повинно стати спробою блокувати цей процес.