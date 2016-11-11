Експерт назвав головну загрозу для зовнішньої політики США з боку Трампа

Таку думку директор американського Фонду Маршалла у Брюсселі Ян Лессер висловив в інтерв’ю УНІАН.

Відповідаючи на запитання, яким є найбільший виклик для зовнішньої політики США через обрання Трампа президентом, він сказав: «Це – непередбачуваність. Нам це просто не відомо, окрім дуже невеликої кількості обурливих речей, які він сказав під час кампанії. Дуже важливо знати, яким є напрямок політики у часи, коли багато країн в Європі розпачливо дивляться на передбачуваність США. Понад усе – стосовно Росії, але є й інші питання – Іран, мирний процес на Близькому Сході, політика стосовно кліматичних змін. Це сфери, які потенційно можуть дуже гостро відрізнятися від минулої політики США».

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Говорячи про реакцію в ЄС на перемогу Трампа на виборах, Лессер вказав, що європейці завжди очікують на передбачуваність політики США, яка, враховуючи виклики, що існують сьогодні у світі, необхідна більше, ніж будь-коли.

«Обрання Дональда Трампа поставило екстраординарне питання про напрямок американської політики, який європейці розглядають як надзвичайно непередбачуваний… Дуже важко знайти когось в Європі, хто б мав позитивну точку зору на результати виборів, і причини для цього дуже зрозумілі», - пояснив він.

Відповідаючи на запитання, чи є у Трампа взагалі уявлення про зовнішню політику та обізнаність стосовно того, що таке НАТО, директор фонду констатував, що тільки невелика кількість американських кандидатів у президенти є спеціалістами у зовнішній політиці.

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«Вони дуже сильно залежать від експертів, радників. Немає сумніву, що і Трамп буде це робити. Але я б сказав, що під час кампанії були порушені такі радикальні питання, які, дійсно, давали ляпаса традиційному американському підходу до дуже багатьох питань – стосовно відносин з Альянсом, торгівлі, і це викликає занепокоєння. Велике відкрите питання полягає в тому, кого він призначить на позиції, які відповідальні за зовнішню політику», - наголосив Лессер.

Директору фонду зауважив, що йому не відомо, чи мав Трамп відповідних радників під час виборчої кампанії.

«Дуже важко про це сказати. Можливо, були якісь радники, які не відкрито, дуже тихо йому радили», - сказав він.

Аналогічну відповідь Лессер дав і на запитання стосовно того, чи не «стирчать з таких заяв «російські вуха», адже росіяни відкрито сказали про свою присутність на виборах президента США.

«Я просто не знаю. Дуже турбує, що вони про це сказали. Ми повинні подивитися. І ми повинні подивитися, як Трамп та його майбутня адміністрація будуть реагувати на це», - повторився директор фонду.

Говорячи про виконання наданих під час виборів обіцянок, зокрема тих, що стосуються Росії й України, та можливу підтримку з боку Сенату, де більшість становлять республіканці, Лессер висловив переконання, що через багато сказаних речей у Трампа «будуть дуже важкі битви».

«Щодо таких речей, як стаття 5 зобов’язань у НАТО (Північноатлантиичний договір) – знайти підтримку у Сенаті буде дуже важко. Я підозрюю, що це були тактичні, а не реалістичні речі. Але, навіть і без цього у союзників по Альянсу є багато причин, стосовно яких вони будуть турбуватися», - вважає експерт.

Разом з тим директор Фонду Маршалла не зміг спрогнозувати, якою саме буде позиція Трампа стосовно Росії та України.

«Треба подивитися, що він буде робити. Він говорить про розвиток особистих відносин з Путіним, що він буде з ним зустрічатися і встановлюватиме відносини. Він надзвичайно персоніфікував ці речі. Це може бути дуже непередбачуваним, і такі переговори можуть піти недобре. І що станеться, коли він не отримає те, чого хоче? Що станеться, коли виявиться, що Росія буде більш твердим переговірником, ніж він уявляв?», - сказав Лессер.

За словами директора Фонду Маршалла, у США «існує дуже велика прірва для будь-якої адміністрації між риторикою під час кампанії та виконанням».

«І він для себе може обрати робити інші речі, але стиль має значення. Це не тільки політика та її зміст. Стиль має значення», - наголосив Лессер.

Відповідаючи на запитання, чи зможе Трамп, коли вступить на посаду, змінити свій стиль і не сказати під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель: «Привіт, Анжі», Лессер сказав: «Такого ж роду є дуже знаменитий анекдот про Джорджа W Буша та Ангелу Меркель. Я думаю, що особистість президента вже дуже сформована, особливо, у його віці. І коли він займе свій офіс, це не зміниться. Він такий, яким він є».