У Південній Кореї сотні тисяч протестувальників вимагають відставки президента – ЗМІ

Сотні тисяч людей беруть участь в одній із наймасштабніших акцій протесту в Південній Кореї проти чинної влади за останній час, повідомляє РИА Новости.

За даними агентства Ренхап з посиланням на організаторів маршу протесту, в акції беруть участь понад 850 тисяч осіб.

За оцінками правоохоронних органів, на вулиці вийшли близько 220 тисяч чоловік.

Масштабна акція протесту об'єднала представників трьох опозиційних партій Південної Кореї, а також учасників понад 1,5 тисячі громадських організацій. Зібралися в центрі південнокорейської столиці демонстранти виступають за відставку президента країни Пак Кін Хе на тлі скандалу з участю її близької подруги Цой Сун Сіль.

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Рейтинг популярності Пак Кін Хе впав до 5%, а її політику не схвалюють 90% населення. Звучать вимоги про її відставку, однак влада наполягає на тому, що це не на часі через військову та політичну напруженість у відносинах з КНДР.

Політичний скандал навколо президента Південної Кореї розгорівся після того, як Пак Кін Хе принесла публічні вибачення за так званий "витік" до Цой Сун Сіль десятків текстів президентських виступів до того, як вони були публічно прочитані. Крім цього не виключалося, що Цой Сун Сіль привласнила частину коштів зібраних з бізнес-корпорацій 70 млн дол. на покупку нерухомості за кордоном для оплати навчання дочки в одному з найбільш престижних Вузів Південної Кореї.

Цой Сун Сіль не займає ніяких офіційних посад в уряді Південної Кореї. Після повернення в Південну Корею Цой Сун Сіль було заарештовано.