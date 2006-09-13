Ющенко затвердив склад делегації України на сесію ООН

Президент України Віктор ЮЩЕНКО затвердив склад делегації України для участі в роботі 61-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН (м.Нью-Йорк, США).

Текст відповідного розпорядження Президента від 13 вересня розміщено на офіційному сайті глави держави.

Згідно з документом, делегацію очолить міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК.

До складу делегації увійдуть:

Віктор КРИЖАНІВСЬКИЙ – заступник Постійного представника України при Організації Об`єднаних Націй;

Андрій БЕШТА – начальник відділу Департаменту ООН та інших міжнародних організацій Міністерства закордонних справ України;

Володимир ВАСИЛЕНКО – радник відділу Департаменту секретаріату Міністра закордонних справ України;

Герман ГАЛУЩЕНКО – завідувач відділу Головної служби зовнішньої політики Секретаріату Президента України;

Володимир КРОХМАЛЬ – директор Договірно-правового департаменту Міністерства закордонних справ України;

Маркіян КУЛИК – заступник керівника Головної служби зовнішньої політики Секретаріату Президента України;

Роман ЛУБКІВСЬКИЙ – голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, член делегації (за згодою);

Юрій ПОЛУРЕЗ – заступник директора Департаменту контролю над озброєнням та військово-технічного співробітництва МЗС України;

Володимир ТКАЧУК – директор Департаменту міжнародних зв`язків та європейської інтеграції Міністерства фінансів України;

Юрій ШЕМШУЧЕНКО – директор Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України;

Віталій ШИБКО – голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах, член делегації (за згодою).

Також В.ЮЩЕНКО дозволив главі делегації залучати для забезпечення її роботи необхідних радників, експертів, технічних працівників.

Крім того, Президент доручив затвердити Директиви делегації України на 61-у сесію Генеральної Асамблеї ООН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Нью-Йорку відкрилася 61-а сесія Генеральної Асамблеї ООН. Делегація України візьме участь у роботі цієї сесії З 18 по 25 вересня.