Додон: сторона, яка програла на виборах президента Молдови, не повинна допустити насильства
Лідер Партії соціалістів Республіки Молдова Ігор Додон, який у другому турі виборів президента Молдови змагався з головою партії "Дія і солідарність" Майєю Санду, вважає, що сторона, яка програла на виборах президента, не повинна допустити насильства після виборів.
Про це повідомляє молдавське видання RISE.
«На цей час президент Республіки Молдова вже обраний. ЦВК залишилося підрахувати голоси й оголосити ім'я того, хто керуватиме країною упродовж наступних чотирьох років. Сторона, що програла, повинна знати, що несе політичну відповідальність і повинна зробити все можливе для того, щоб не допустити ескалації ситуації і насильства. Відповідальність несе не лише той, хто став президентам, але й той, хто претендував на цю посаду», - сказав Додон на прес-конференції.
Читайте такожПеремога Додона на виборах може відкинути Молдову назад на 15 років - депутат
Водночас, коментуючи велику кількість громадян, які не змогли проголосувати, він сказав, що знає про це.
«Хтось через несприятливі умови, хтось через те, що не вистачило бюлетенів для голосування. У Росії, Європі, Придністров'ї тисячі людей були змушені повернутися додому, так і не проголосувавши. Безліч разів ми закликали ЦВК відкрити більше виборчих дільниць там, де наших громадян більше, як, наприклад, у Російській Федерації. Ви цього не зробили. Тепер ви повинні відповісти за це. Ви повинні зробити реальні кроки для того, щоб у майбутньому цього не повторилося», - підсумував Додон.
На офіційному сайті Додона сказано, що в разі перемоги на виборах він у перші 100 днів на посаді президента обіцяє відновити стратегічне партнерство з Росією. Також перший закордонний візит він планує здійснити до Москви.