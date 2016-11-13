Додон: сторона, яка програла на виборах президента Молдови, не повинна допустити насильства

Про це повідомляє молдавське видання RISE.

«На цей час президент Республіки Молдова вже обраний. ЦВК залишилося підрахувати голоси й оголосити ім'я того, хто керуватиме країною упродовж наступних чотирьох років. Сторона, що програла, повинна знати, що несе політичну відповідальність і повинна зробити все можливе для того, щоб не допустити ескалації ситуації і насильства. Відповідальність несе не лише той, хто став президентам, але й той, хто претендував на цю посаду», - сказав Додон на прес-конференції.

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Водночас, коментуючи велику кількість громадян, які не змогли проголосувати, він сказав, що знає про це.

«Хтось через несприятливі умови, хтось через те, що не вистачило бюлетенів для голосування. У Росії, Європі, Придністров'ї тисячі людей були змушені повернутися додому, так і не проголосувавши. Безліч разів ми закликали ЦВК відкрити більше виборчих дільниць там, де наших громадян більше, як, наприклад, у Російській Федерації. Ви цього не зробили. Тепер ви повинні відповісти за це. Ви повинні зробити реальні кроки для того, щоб у майбутньому цього не повторилося», - підсумував Додон.

На офіційному сайті Додона сказано, що в разі перемоги на виборах він у перші 100 днів на посаді президента обіцяє відновити стратегічне партнерство з Росією. Також перший закордонний візит він планує здійснити до Москви.