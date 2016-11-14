Президент Європарламенту допустив введення санкцій проти Туреччини за політрепресії

Про це заявив президент Європарламенту Мартін Шульц в інтерв'ю німецькому виданню Bild, передає DT.ua.

"Ми в Євросоюзі повинні обміркувати, до яких економічних санкцій ми можемо вдатися", – сказав Шульц.

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Голова Європарламанту також вказав на можливість скасування чинного митного союзу за підсумками переговорів між Туреччиною і Євросоюзом.

"Я не можу собі уявити, що після арештів опозиційних депутатів і журналістів ми будемо розширювати митний союз", – пояснив політик.

При цьому Шульц вважає недоцільним припиняти переговори про членство Туреччини в ЄС.

"Якщо ми перервемо переговори, у нас більше не буде можливості допомагати опозиції і ув'язненим", – підкреслив президент Європарламенту, додавши, що якщо Туреччина поверне смертну кару, то переговори все-таки будуть перервані.