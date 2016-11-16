Чоловіка, який стріляв в аеропорту Оклахоми, знайшли мертвим в автомобілі

05:18, 16 листопада 2016
Світ
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Труп чоловіка, який імовірно, влаштував стрілянину в аеропорту американського Оклахома-Сіті, знайшли мертвим в пікапі неподалік.

REUTERS

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Єдиною жертвою стрілянини став співробітник авіакомпанії Southwest Airlines - 52-річний Майкл Вінчестер, батько висхідної зірки американського футболу Джеймса Вінчестера.

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Джеймс зараз виступає у складі команди "Канзас-Сіті Чіфс", яка вже надіслала співчуття рідним загиблого.

Як зазначає капітан оклахомской поліції Пако Бальдеррама, стрілянина виглядає спланованим актом, однак мотиви і особу нападника на даний момент не встановлені.

Нагадаємо, аеропорт Оклахома-Сіті був закритий на кілька годин після перших повідомлень про стрілянину на парковці міжнародного терміналу. За цей час авіакомпаніям довелося скасувати близько 25 рейсів.

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