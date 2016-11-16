Палата представників США схвалила законопроект про санкції проти Сирії, Росії та Ірану

Про це повідомляє Reuters.

Тепер його мають схвалити Сенат і президент. За даними Reuters, поки немає інформації про те, коли відбудеться розгляд законопроекту в Сенаті.

Наголошується, що санкції будуть стосуватися військових злочинів і злочинів проти людяності.

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Також, нижня палата конгресу проголосувала за продовження на 10 років строку дії закону про санкції проти Ірану (Iran Sanctions Act), прийнятого в 1996 році.

Як зазначає агентство, якщо законопроект не буде підтриманий в сенаті, то термін дії ISA закінчиться до кінця 2016 року.

Своїми діями конгресмени хочуть продемонструвати, що США будуть відповідати на будь-які провокації з боку Ірану, а також дати можливість президенту США негайно відновити санкції, якщо Тегеран порушить ядерну угоду.