Трамп поділився планами на перші сто днів перебування в Білому домі

У вступі він розповів, що перехідна команда, в яку входять справжні патріоти, дуже ефективно працює над тим, щоб реалізувати головний слоган його передвиборної програми - зробити Америку знову великою, передає РБК.

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Трамп заявив, що в перший же день свого президентства він має намір почати процедуру виходу з угоди про Транстихоокеанське партнерство (ТТП).

«Я збираюся випустити повідомлення про намір вийти з Транстихоокеанського партнерства - потенційної катастрофи для нашої країни. Замість цього, ми будемо вести переговори про чесні двосторонні торгові угоди, які повернуть робочі місця і виробництво назад в Америку», - заявив обраний президент.

Крім цього, Трамп пообіцяв відразу ж почати розробку плану забезпечення кібербезпеки. «Я попрошу Пентагон і голову Комітету начальників штабів ЗС США розробити докладний план для захисту життєво важливої інфраструктури США від кібератак і всіх інших видів атак», - сказав він.

Республіканець також сказав, що скасує обмеження на виробництво вуглеводнів, включаючи шельфові родовища. «Я відміню обмеження, що вбивають робочі місця в області виробництва енергії в Америці, включаючи енергоресурси на шельфі й вугілля, створивши мільйони високооплачуваних робочих місць. Це те, чого ми прагнемо, те, чого ми чекаємо», - заявив Трамп.

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У сфері боротьби з нелегальною міграцією обраний президент пообіцяв, що вимагатиме розслідування всіх порушень візового режиму з боку мігрантів. Він пообіцяв дати вказівку міністерству праці, щоб воно розслідувало всі порушення візових програм, які погіршують ситуацію на ринку праці для американських працівників.

Трамп має намір ввести правило, за яким при введенні нової регулюючої норми з боку уряду повинні скасовуватися дві старі. Для чиновників адміністрації буде введена п'ятирічна заборона на лобізм у США і довічна - на лобізм в інтересах іноземних держав.

Трамп уточнив, що це лише невелика частина тих кроків, які будуть зроблені для «реформи Вашингтона» і відновлення середнього класу країни.

Нагадаємо, на початку лютого цього року в новозеландському місті Окленд відбулося офіційне підписання угоди по Транстихоокеанскому партнерства (ТТП) за участю міністрів торгівлі з 12 країн. В його рамках буде створена зона вільної торгівлі, яка охопить 40% світової торгівлі. Очікується, що він набуде чинності не раніше, ніж через два роки.

Угода про створення Транстихоокеанского партнерства було досягнуто в жовтні 2015 року. Це найбільша за 20 років торговельну угоду. В його рамках буде створена зона вільної торгівлі в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. На тихоокеанські країни припадає 40% світової економіки і третину світової торгівлі.