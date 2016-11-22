У Туреччині оголосили про звільнення 15 тисяч держслужбовців через спробу держперевороту

09:59, 22 листопада 2016
Світ
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Всіх їх підозрюють у причетності до організації "Паралельна держава".

Прапор Туреччини / REUTERS

Влада Туреччини оголосила про звільнення ще 15 тис. держслужбовців через підозру в причетності до липневої спроби перевороту, пише Reuters.

Видання зазначає, що мова йде про звільнення 1 988 працівників у Збройних Силах Туреччини, 7 586 співробітників поліції, 403 жандармерії, і більш ніж 5000 працівників інших державних установ.

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Всіх їх підозрюють у причетності до організації "Паралельна держава" (FETO) опозиційного проповідника Фетхуллаха Гюлена.

Також було оголошено про закриття 550 установ, 18 благодійних фондів  та девʼяти ЗМІ.

Нагадаємо, в ніч на 16 липня прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим заявив, що Туреччина зіткнулася з спробою повстання армії. Група військових у Туреччини заявила, що взяла під контроль країну. За декілька годин стало відомо, що уряд Туреччини контролює ситуацію в країні.

Раніше повідомлялося, що в Туреччині після спроби військового перевороту було затримано понад 13 000 людей. Як відомо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про введення надзвичайного стану строком на три місяці.

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