У Росії пояснили, чому постачають пальне до Сирії в обхід санкцій

Про це заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, передає ТАСС.

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"Чинні всередині Європейського союзу обмеження та санкції на постачання пального в Сирійську Арабську Республіку, авіагрупи ВКС Росії, м'яко кажучи, не стосуються. Хотів би також нагадати британським журналістам, що Росія є однією з провідних нафтовидобувних країн світу. Тому ніякого дефіциту пального для авіації ВКС Росії, тим більш коли це стосується боротьби з міжнародним тероризмом, у нас немає і не передбачається", - йдеться в заяві.

Як раніше повідомив Reuters, танкери РФ доставляли реактивне паливо для літаків Сирії через територіальні води Євросоюзу, що є порушенням санкцій ЄС.