Американський корабель випробовує "зброю майбутнього"

Бойовий корабель ближньої морської зони Freedom одержить автоматичну ракетну установку NLOS-LS (Non-Line of Sight Launch System), створену в рамках програми "Бойові системи майбутнього" (Future Combat Systems), повідомляє Defense Aerospace. Вона оснащена безпілотниками, які можуть атакувати ціль як ракети, і високоточними снарядами з лазерним наведенням.

NLOS-LS є контейнером, в якому встановлене електронне устаткування і пускові установки для 15 ракет двох видів.

Ракети першого типу, що одержали найменування Loitering Attack Missiles (LAM), здатні перебувати над полем бою в очікуванні команди із землі і потім, одержавши координати мети, знищити її. Вони також можуть вести розвідку місцевості, аерофотозйомку, ціленаведення і підтримувати зв`язок.

Другий вид ракет - Precision Attack Missiles (PAM) - це високоточні снаряди, які можна скеровувати на ціль за лазерним променем.

Автоматична ракетна установка цього типу - один з перших видів озброєння, що належить до програми "Бойові системи майбутнього", яке планується поставити в підрозділи армії США. Зокрема, піхотні частини повинні одержати їх в 2011 році. "Морський" варіант NLOS-LS відрізняється від сухопутного, і являє собою 4 установки, які інтегровані в один модуль на 60 ракет.

Лента.ру