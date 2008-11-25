ВМС Індії затопили траулер, прийнявши його за піратський корабель

ВМС Індії помилково затопили тайський траулер "Экават Нава 5", прийнявши його за піратський корабель. Про це заявив власник судна Вічарн Сирічаєкават. Про долю траулера, зниклого в Аденській затоці одночасно з появою повідомлень про знищення піратського корабля, стало відомо, коли один з моряків з "Экават Нава 5" був знайдений живим, пише Лента.руз посиланням на CNN.

Судновласник уточнив, що індійські моряки відкрили вогонь по траулеру, коли на "Экават Нава 5" напали пірати. Мабуть, побачивши бандитів на борту судна, індійці вирішили, що перед ними корабель піратів. Сирічаєкават додав, що у нього є дані про одного загиблого, доля 14 моряків з траулера невідома.

Нагадаємо, що 19 листопада міжнародні ЗМІ повідомили про вдалу антипіратську операцію ВМС Індії: увечері 18 листопада індійський сторожовий корабель "Табар", що патрулює води біля берегів Сомалі, почав переслідування піратського судна, яке йшло у супроводі швидкісних моторних човнів. Пірати спробували протаранити "Табар", стверджувала The Times of India, після чого індійські військові відкрили вогонь. В результаті «піратське» судно було затоплене.