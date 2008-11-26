Охочих приєднатися до сомалійських піратів у світі чимало

Злочинні угруповання з кількох країн можуть поповнити ряди піратів, які діють в Аденській затоці, або вступити з ними у взаємовигідну змову, заявив головний редактор журналу "Морской бюллетень-Совфрахт" Михайло Войтенко.

За даними ООН, цього року біля берегів Сомалі зареєстровано 120 актів піратства, в результаті яких було захоплено 35 торговельних суден і 600 членів екіпажів.

"Я впевнений, що багато злочинних угруповань у світі вже дивляться на піратів і думають, як до цього приєднатися або як це використати", - сказав Войтенко журналістам на прес-конференції в Москві.

За його словами, є два виходи з даної ситуації. Перший у тому, щоб охороняти або озброювати судна, які рухаються цим небезпечним маршрутом. Другий, за словами Войтенка, є радикальнішим: зміна влади в Сомалі або окупація цієї країни.

"Радикальний шлях - зміна порядку в самому Сомалі. Можна пустити там до влади ісламістів, які вже вирішували цю проблему. Або окупувати державу. Уряд Сомалі запевняє, що пірати сидять у в`язниці, але відомо, що до 30% коштів від викупів (за захоплені піратами судна) ідуть на хабарі тому чи іншому членові уряду", - заявив Войтенко.

Він відзначив, що піратство в Аденській затоці є феноменом, який з`явився несподівано, і тому поки що ніхто не знає, як з ним боротися. "Цього року піратство вийшло на новий етап: вони добре озброєні і атакують все, що бачать, як вдень, так і вночі", - зазначив головний редактор.

На його думку, для ефективної боротьби з цим явищем, в першу чергу, необхідно налагодити централізоване управління іноземними військовими судами, які перебувають в Аденській затоці.

РІА “Новости”