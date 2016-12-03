Трамп вперше за кілька десятиліть напряму поговорив із президентом Тайваню

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

У заяві групи, яка займається питаннями передачі влади в США, йдеться, що Трамп під час телефонної розмови обговорив з Цай Інвень "тісні зв'язки у сфері економіки, політики і безпеки".

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З 1979 року в США діє закон про відносини з Тайванем. Закон закріплює співпрацю США і Тайваню в багатьох сферах, але не передбачає загальноприйнятих дипломатичних відносин.

Китай розглядає Тайвань не як окрему країну, а як власну провінцію і виступає проти офіційних контактів між іншими державами і Тайванем.

Телефонна розмова між Трампом і Цай може призвести до серйозного дипломатичного конфлікту з Китаєм. Поки що Пекін не прокоментував цю розмову.

Група з питань передачі влади в США також повідомила, що Трамп поговорив з прем'єр-міністром Сінгапуру Лі Сянь Лунгом, президентом Філіппін Родріго Дутерте і лідером Афганістану Ашрафом Гані.