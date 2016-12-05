Трамп попередив компанії США про "дорогу помилку" перенесення виробництва за кордон

03:21, 05 грудня 2016
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Обраний президент США Дональд Трамп попередив американські компанії про "дорогу помилку" перенесення виробництва в інші країни.

Дональд Трамп / REUTERS

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Звільнення працівників, будівництво фабрик і заводів в інших країнах і переконання, що можна продавати свою продукцію назад в США без наслідків і розплати, - неправильно. Будь ласка, будьте завчасно попереджені, перед тим як зробити дуже дорогу помилку. США відкриті для бізнесу", - написав Трамп.

За його словами, американські компанії в разі перенесення бізнесу за межі США очікуватиме 35-відсотковий податок на їхню продукцію на кордоні, при цьому американські компанії можуть переміщувати бізнес у всіх 50 штатах без додаткового податкового обтяження і тарифів.

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Зазначимо, що Трамп під час своєї передвиборної кампанії неодноразово критикував систему, за якої американські компанії звільняють працівників і переносять виробництво за межі США.

Інавгурація Трампа планується 20 січня 2017 року.

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Як повідомлялося, раніше Трамп заявив, що повністю залишає бізнес, оскільки хоче зосередитися на президентській посаді і уникнути конфлікту інтересів. Він пообіцяв провести 15 грудня прес-конференцію і розповісти докладніше про своє рішення.

Довідка. Трамп є президентом будівельного конгломерату Trump Organization і засновником компанії Trump Entertainment Resorts, яка спеціалізується на гральному і готельному бізнесі. У 1996-2015 роках був власником конкурсу краси "Міс США".

У рейтингу журналу Forbes у 2016 році статки Трампа оцінюються в 3,7 млрд доларів (113-те місце в рейтингу США).

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