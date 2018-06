Трамп попередив компанії США про "дорогу помилку" перенесення виробництва за кордон

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Звільнення працівників, будівництво фабрик і заводів в інших країнах і переконання, що можна продавати свою продукцію назад в США без наслідків і розплати, - неправильно. Будь ласка, будьте завчасно попереджені, перед тим як зробити дуже дорогу помилку. США відкриті для бізнесу", - написав Трамп.

The U.S. is going to substantialy reduce taxes and regulations on businesses, but any business that leaves our country for another country, — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2016

fires its employees, builds a new factory or plant in the other country, and then thinks it will sell its product back into the U.S. ...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2016

За його словами, американські компанії в разі перенесення бізнесу за межі США очікуватиме 35-відсотковий податок на їхню продукцію на кордоні, при цьому американські компанії можуть переміщувати бізнес у всіх 50 штатах без додаткового податкового обтяження і тарифів.

Читайте також"Повинна зібрати дизайнерські валізи і покинути місто": жителі Нью-Йорка просять Трампа забрати дружину в Вашингтон

without retribution or consequence, is WRONG! There will be a tax on our soon to be strong border of 35% for these companies ...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2016

Зазначимо, що Трамп під час своєї передвиборної кампанії неодноразово критикував систему, за якої американські компанії звільняють працівників і переносять виробництво за межі США.

Інавгурація Трампа планується 20 січня 2017 року.

Читайте такожТрамп анонсував призначення генерала на прізвисько "Скажений пес" головою Пентагону (відео)

Як повідомлялося, раніше Трамп заявив, що повністю залишає бізнес, оскільки хоче зосередитися на президентській посаді і уникнути конфлікту інтересів. Він пообіцяв провести 15 грудня прес-конференцію і розповісти докладніше про своє рішення.

Довідка. Трамп є президентом будівельного конгломерату Trump Organization і засновником компанії Trump Entertainment Resorts, яка спеціалізується на гральному і готельному бізнесі. У 1996-2015 роках був власником конкурсу краси "Міс США".

У рейтингу журналу Forbes у 2016 році статки Трампа оцінюються в 3,7 млрд доларів (113-те місце в рейтингу США).