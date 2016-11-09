Овації та розпач: як у штабах Трампа і Клінтон відреагували на результати виборів президента США (фоторепортаж)

Прихильники Трампа зустріли новину про перемогу свого кандидата з експресією і сльозами радості, чого не можна сказати про виборців Хілларі Клінтон.

Перемога Трампа стала очевидною після підрахунку голосів у штаті Вісконсін. З урахуванням його перемоги в цьому штаті він набрав більше 270 голосів, необхідних для перемоги.

Кандидат у президенти США від демократів Хілларі Клінтон зателефонувала своєму опоненту - республіканцеві Дональду Трампу і визнала поразку на виборах президента США, повідомляє CNN.

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При цьому Клінтон не буде сьогодні виступати в своїй штаб-квартирі. Голова виборчого штабу Хілларі Клінтон Джон Подеста подякував соратникам демократів за надану підтримку і запропонував розходитися по домівках. За його словами, Клінтон сьогодні не буде виступати в своїй штаб-квартирі, оскільки підрахунок голосів ще триває.