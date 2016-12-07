Авіакатастрофа в Пакистані: на місці аварії знайдено перші тіла (фото, відео)
17:11, 07 грудня 2016Світ
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На місці катастрофи пасажирського літака ATR-72 в Пакистані знайдено тіла 21 загиблого.
Пакистанський літак. Фотоілюстрація / REUTERS
Пошукова операція триває, пише Медуза з посиланням на Khaleejtimes.com.
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Всього на борту літака знаходилися 47 пасажирів і членів екіпажу.
ÚLTIMA HORA - Primeras imágenes del accidente del Avión de la aerolínea Pakistan International Airlines (PIA) #PK661pic.twitter.com/1VF06FI39k— NOTICIERO ANIMAL ® (@NoticieroAnimal) 7 грудня 2016 р.
Pictures of crash site where i'll-fated #PIA#PK661 crashed today pic.twitter.com/Cm5j6sdf0R— Geo English (@geonews_english) 7 грудня 2016 р.
Як повідомляв УНІАН, Рейс пакистанських міжнародних авіаліній PK-661 зник на шляху в Ісламабад з Читрала.
Представник поліції повідомив Reuters, що літак зазнав аварії в регіоні Хайбер-Пахтукхва. На місце пригоди виїхали рятувальники і військові на вертольотах.
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