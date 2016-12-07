Авіакатастрофа в Пакистані: на місці аварії знайдено перші тіла (фото, відео)

17:11, 07 грудня 2016
Світ
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На місці катастрофи пасажирського літака ATR-72 в Пакистані знайдено тіла 21 загиблого.

Пакистанський літак. Фотоілюстрація / REUTERS

Пошукова операція триває, пише Медуза з посиланням на Khaleejtimes.com.

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Всього на борту літака знаходилися 47 пасажирів і членів екіпажу.

Як повідомляв УНІАН, Рейс пакистанських міжнародних авіаліній PK-661 зник на шляху в Ісламабад з Читрала.

Представник поліції повідомив Reuters, що літак зазнав аварії в регіоні Хайбер-Пахтукхва. На місце пригоди виїхали рятувальники і військові на вертольотах.

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Теги: #літак#катастрофа#Пакистан