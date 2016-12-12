Гройсман висловив співчуття постраждалим внаслідок терактів у Туреччині та Єгипті
01:41, 12 грудня 2016Світ
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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман висловив співчуття громадянам Туреччини та Єгипту у зв’язку з численними жертвами внаслідок терактів.
Пошкоджений автомобіль після вибуху в Стамбулі / REUTERS
«Вражений новинами з Туреччини і Єгипту: знову теракти, численні людські жертви. Глибоко співчуваю постраждалим та їхнім родинам.
Тероризм немає жодних виправдань і ніколи не буде мати! Україна розділяє біль понесених сьогодні втрат», - написав він у Facebook.
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Як повідомляв УНІАН, ввечері 10 грудня у Стамбулі поряд з футбольним стадіоном пролунали два вибухи. За останніми даними, внаслідок терактів загинуло 38 осіб.
Теракт у Єгипті скоєно у неділю зранку на території коптської церкви. Загинуло близько 30 осіб.
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