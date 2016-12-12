Гройсман висловив співчуття постраждалим внаслідок терактів у Туреччині та Єгипті

«Вражений новинами з Туреччини і Єгипту: знову теракти, численні людські жертви. Глибоко співчуваю постраждалим та їхнім родинам.

Тероризм немає жодних виправдань і ніколи не буде мати! Україна розділяє біль понесених сьогодні втрат», - написав він у Facebook.

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Як повідомляв УНІАН, ввечері 10 грудня у Стамбулі поряд з футбольним стадіоном пролунали два вибухи. За останніми даними, внаслідок терактів загинуло 38 осіб.

Теракт у Єгипті скоєно у неділю зранку на території коптської церкви. Загинуло близько 30 осіб.