У Франції банда грабіжників викрала 70 кілограмів золота

Нападники перегородили шлях фургону за допомогою свого автомобіля, після чого викрали золото вартістю 1,6 млн доларів, а охоронців замкнули у фургоні, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Від'їжджаючи з місця злочину зловмисники підпалили один зі своїх автомобілів. Полум'я поширилося на інші авто, що стояли неподалік.

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Поліцейські, які прибули на місце злочину, встигли звільнити охоронців.

"Все, що у нас є, - спалені машини і пожежа, у якій мало не згорів мікроавтобус. Всі машини були спалені - як з метою знищити докази, так і з метою створити затор на дорозі і перешкодити погоні", - заявив агентству Рейтер поліцейський Олів'є Рігаль.

Інцидент стався на автомагістралі А6, що з'єднує Париж з Ліоном. Операція по затриманню злочинців триває.